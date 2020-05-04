Министр спорта Италии: речи о возобновлении сезона не идет

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Министр спорта Италии Винченцо Спадафора прокомментировал ситуацию с возможным возобновлением футбольного сезона в стране, приостановленного из-за пандемии коронавируса COVID-19. По словам чиновника, до 18 мая клубы не смогут возобновить тренировочные занятия, о продолжении же розыгрыша Серии А «речи пока не идет».

«Читаю странные вещи вокруг, но ничего не изменилось по сравнению с тем, что я всегда говорил о футболе: тренировки команд не возобновится до 18 мая, а о возобновлении Серии А и речи не идет. Извините меня, но я здесь, чтобы заботиться о всех спортивных комплексах, о всех видах спорта, о работе тренажерных залов, танцевальных центров, бассейнов и так далее. Они должны быть открыты как можно скорее», — написал Спадафора у себя в Facebook.

Сезон Серии А был приостановлен 11 марта из-за пандемии коронавируса COVID-19. На момент паузы лидером первенства остался туринский «Ювентус», который по итогам 26-ти туров набрал 63 очка. На один балл от «Юве» отстал римский «Лацио».

Ранее сообщалось, что футболистам «Ромы», «Лацио», «Интера» и «Аталанты» разрешили тренироваться на базе своих клубов.