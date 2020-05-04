Немецкий теннисист провел весь матч в медицинской маске

<img src="//img.gazeta.ru/files3/303/12988303/RIAN_6171099.HR-pic905-895x505-16239.jpg">

Немец Бенджамин Хассан стал первым в мире теннисистом, который провел целый матч в медицинской маске в рамках борьбы с распространением коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Sport24.

Игра носила характер товарищеской встречи, так как проходила на выставочном турнире в Берлине. Соперником Хассана оказался еще один представитель Германии Константин Шмитц. Оба теннисиста вышли на корт в медицинских масках, однако Шмитц ее снял, а Хассан — нет. Согласно регламенту, ношение индивидуальных средств защиты от вируса не является обязательным, однако немец решил отыграть весь матч в маске и одержал победу над соперником.

По последним данным рейтинга ATP Хассан располагается на 354-й позиции.