Немецкий теннисист провел весь матч в медицинской маске
Немец Бенджамин Хассан стал первым в мире теннисистом, который провел целый матч в медицинской маске в рамках борьбы с распространением коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Sport24.
Игра носила характер товарищеской встречи, так как проходила на выставочном турнире в Берлине. Соперником Хассана оказался еще один представитель Германии Константин Шмитц. Оба теннисиста вышли на корт в медицинских масках, однако Шмитц ее снял, а Хассан — нет. Согласно регламенту, ношение индивидуальных средств защиты от вируса не является обязательным, однако немец решил отыграть весь матч в маске и одержал победу над соперником.
По последним данным рейтинга ATP Хассан располагается на 354-й позиции.
Benjamin Hassan, il primo tennista con la mascherina - https://t.co/W7BtEDsTlS pic.twitter.com/0q3aGw9p8S— Tennis Circus (@Tenniscircus) May 3, 2020