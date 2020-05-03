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Наставника сборной Нидерландов по футболу Рональда Кумана выпишут из больницы 4 мая, сообщает сайт Королевского футбольного союза Нидерландов.

Напомним, специалист попал в больницу из-за жалоб на боли в груди. Он успешно перенес катетеризацию сердца. Его состояние оценивается как стабильное.



Куман возглавил «оранжевых» в 2018 году. Под его руководством национальная команда пробилась на Евро-2020, но турнир перенесли на 2021 год.



Ранее Куман попал в больницу.