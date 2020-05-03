Украинского гимнаста раскритиковали за мысли о войне в Донбассе
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Украинского гимнаста Олега Верняева раскритиковали соотечественники за мысли о войне в Донбассе.
В интервью YouTube-каналу «Intersport Украина» спортсмен не ответил на вопрос о том, из-за кого начался конфликт на юго-востоке страны.
Некоторые пользователи интернета назвали его «нытиком и лицемером», другие предположили, что ему «провели лоботомию».
Напомним, на Украине за Россией закреплен статус агрессора, а отношения между странами практически заморожены.
Ранее львовские «Карпаты» вынесли предупреждение игроку Алексею Хахлеву, который сфотографировался с портретом Владимира Ленина.