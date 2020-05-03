Депутат Госдумы ответила Уткину на слова о Волгограде

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Депутат Госдумы от Волгоградской области Ирина Гусева ответила журналисту Василию Уткину, который жестко высказался о Волгограде, передает «Подъем».

Напомним, Уткин сказал, что считает Волгоград городом гопников.

«Этот город — лучший на свете. Мой дед его защищал. Мы фашисту хребет сломали, на минуточку. Люди хотят обратить внимание. Они не являются патриотами», — сказала Гусева.

Ранее Уткин жестко высказался о Волгограде.