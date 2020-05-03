Депутат Госдумы ответила Уткину на слова о Волгограде
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Депутат Госдумы от Волгоградской области Ирина Гусева ответила журналисту Василию Уткину, который жестко высказался о Волгограде, передает «Подъем».
Напомним, Уткин сказал, что считает Волгоград городом гопников.
«Этот город — лучший на свете. Мой дед его защищал. Мы фашисту хребет сломали, на минуточку. Люди хотят обратить внимание. Они не являются патриотами», — сказала Гусева.
Ранее Уткин жестко высказался о Волгограде.