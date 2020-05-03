Мутко раскритиковал идею расширения РПЛ

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Бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко раскритиковал идею расширения Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, необходимо постараться сохранить хотя бы существующие 16 команд на следующий сезон.

«Нет никаких источников дохода, капитализировать сильно чемпионат мира не смогли, плюс еще сказалась пандемия. Расширяться нам рановато. Должна быть экономика, уровень жизни и так далее.

Это же огромный труд, этим над заниматься», — сказал Мутко.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Монако» и лондонского «Арсенала» Арсен Венгер назвал условие, при котором форвард каталонской «Барселоны» Лионель Месси превзойдет Диего Армандо Марадону.