Защитник ПАОК может перебраться в «Локомотив»

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Защитник греческого ПАОК Димитрис Яннулис может перебраться в московский «Локомотив». Об этом сообщает местный журналист Василис Темпелис в своем Twitter.

По информации источника, Яннулис возглавляет шорт-лист «железнодорожников» на позиции левого защитника.

Отметим, что игрок может являться кандидатом на замену польскому футболисту Мачею Рыбусю.

Отметим, что действующее трудовое соглашение Яннулиса с ПАОК рассчитано до 2022 года. Его рыночная стоимость составляет порядка €3,5 миллионов.

Ранее сообщалось, что Василий Уткин порассуждал по поводу возможной отставки Юрия Семина с поста тренера «Локомотива».