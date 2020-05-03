Защитник ПАОК может перебраться в «Локомотив»
Защитник греческого ПАОК Димитрис Яннулис может перебраться в московский «Локомотив». Об этом сообщает местный журналист Василис Темпелис в своем Twitter.
По информации источника, Яннулис возглавляет шорт-лист «железнодорожников» на позиции левого защитника.
Отметим, что игрок может являться кандидатом на замену польскому футболисту Мачею Рыбусю.
Отметим, что действующее трудовое соглашение Яннулиса с ПАОК рассчитано до 2022 года. Его рыночная стоимость составляет порядка €3,5 миллионов.
Ранее сообщалось, что Василий Уткин порассуждал по поводу возможной отставки Юрия Семина с поста тренера «Локомотива».
H Locomotiv Moscow κινείται για τον Dimitris Giannoulis του PAOK τις τελευταίες ώρες. Ανοικτό να καταθέσουν πρόταση οι Ρώσοι, καθώς είναι στην κορυφή της transfer shortlist τους.— Vasilis Tempelis (@vastemp) May 2, 2020