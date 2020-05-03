Уткин порассуждал о возможной отставке Семина с поста тренера «Локомотива»

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Известный спортивный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин в своем Telegram-канале порассуждал по поводу возможной отставки Юрия Семина с поста тренера «Локомотива».

По его словам, наступило лучшее время для того, чтобы убрать 72-летнего специалиста с должности главного тренера «железнодорожников».

«Нового тренера ожидают свист трибун и обструкция. Но когда бы ни возобновился сезон, это произойдет значительно раньше, чем на трибуны начнут пускать болельщиков.

Если новый тренер придет сейчас, то у него будет время. Время показать результат. Контракт Семина истекает через 29 дней», — заявил Уткин.

Ранее сообщалось, что экс-тренер лондонского «Тоттенхэма» Тим Шервуд оценил талант аргентинского нападающего каталонской «Барселоны» Лионеля Месси.