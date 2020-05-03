3 клуба НХЛ заинтересованы в самом результативном защитнике КХЛ

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Три клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) заинтересованы в самом результативном защитнике Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2019/20 Микко Лехтонене. Об этом сообщает Sportsnet.

По информации источника, в бывшем защитнике хельсинского «Йокерита» заинтересованы «Монреаль Канадиенс», «Нью-Джерси Дэвилз» и «Лос-Анджелес Кингз».

Отметим, что в регулярном чемпионате КХЛ прошлого сезона защитник набрал 49 очков в 60 матчах при показателе полезности »+26».

Ранее сообщалось, что НХЛ задействует дополнительные технологические возможности при игре без зрителей.