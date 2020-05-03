Клубам АПЛ предложили доиграть сезон в Австралии

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Клубам Английской премьер-лиги (АПЛ) предложили доиграть сезон в Австралии, сообщает The Sun.

Руководство Лиги рассматривает различные варианты возобновления сезона, который был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса. Основная идея состоит в доигровке на нейтральных стадионах, однако вынос матчей заграницу также рассматривается.

Об этом проинформировал английский агент Гари Уильямс, живущий в столице штата Западная Австралия

«У меня были переговоры с представителями клубов Премьер-лиги, им понравилась идея. Я также общался с официальными лицами правительства, они проявляют энтузиазм. Здесь безопасно», — заявил он.

Ранее сообщалось, что АПЛ может возобновиться на десяти нейтральных полях.