Клубам АПЛ предложили доиграть сезон в Австралии
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Клубам Английской премьер-лиги (АПЛ) предложили доиграть сезон в Австралии, сообщает The Sun.
Руководство Лиги рассматривает различные варианты возобновления сезона, который был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса. Основная идея состоит в доигровке на нейтральных стадионах, однако вынос матчей заграницу также рассматривается.
Об этом проинформировал английский агент Гари Уильямс, живущий в столице штата Западная Австралия
«У меня были переговоры с представителями клубов Премьер-лиги, им понравилась идея. Я также общался с официальными лицами правительства, они проявляют энтузиазм. Здесь безопасно», — заявил он.
Ранее сообщалось, что АПЛ может возобновиться на десяти нейтральных полях.