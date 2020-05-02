Радимов — об Алиеве: он на конкурсе дураков займет второе место, потому что сам такой

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Наставник петербургского «Зенита-2» Владислав Радимов жестко раскритиковал экс-игрока московского «Локомотива» Александра Алиева.

Напомним, бывший «железнодорожник» заявлял о том, что скоро пандемия коронавируса закончится, а те, кому надо было, уже наворовали денег на этом.

«А вам он тоже напоминает героя анекдота? Что после пандемии останутся только тупые, потому что умные знают, что коронавирус — фигня, и они не заболеют? Он на конкурсе дураков займет второе место, потому что сам такой. Лучше бы брал пример с Андрея Шевченко и Андрея Реброва», — написал Радимов в Twitter.



Ранее Радимов жестко раскритиковал Валерия Газзаева.