Матыцин ждет справедливого решения от CAS в деле России и WADA

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Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что ждет справедливого решение от Спортивного арбитражного суда (CAS) в деле России и Всемирного антидопингового агентства (WADA), передает РИА «Новости».

9 декабря исполком WADA принял решение отстранить российских атлетов от участия в международных соревнованиях сроком на четыре года. Такое решение связано с изменением базы данных Московской антидопинговой лаборатории.

Россия, чьи атлеты смогут выступать только под нейтральным флагом, подала апелляцию на решение WADA в CAS, однако заседания по делу были перенесены из-за пандемии коронавируса.

«Жду справедливого решения от CAS. Особенно в нынешней ситуации, когда на людях лежит двойная ответственность в принятии решений, потому что от этого зависит судьба мирового спорта и олимпийского движения в целом», — заявил Матыцин.

Ранее сообщалось, что Дарья Клишина хочет выступить на Олимпиаде под российским флагом.