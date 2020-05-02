Некоторые клубы НБА нарушают карантин и тренируются в закрытых залах

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Некоторые клубы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) нарушают указы властей США. Об этом сообщает The Athletic.

По данным источника, команды, чьи именования не называются, идут в обход правил и проводят командные тренировки в залах, которые должны быть закрыты в рамках борьбы с распространением пандемии коронавируса COVID-19. В нынешней ситуации гражданам и спортсменам запрещено находиться и заниматься в тренажерных залах. Все подобные заведения должны быть закрыты. Однако, как утверждает источник, «многие сказали «нет» данным запретам и тайно тренируются в спортивных залах».

12 марта НБА приостановила текущий сезон из-за пандемии COVID-19. Ассоциация намерена доиграть его, когда эпидемиологическая обстановка в Северной Америке стабилизируется.

Вспышка коронавируса COVID-19 впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным Университета Джона Хопкинса, во всем мире было зафиксировано более 3,3 млн случаев заражения, летальных исходов — 237 943. В США зарегистрировано более 1,1 млн инфицированных, умерли — 64 943 человека.

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса церемония драфта-2020 НБА будет перенесена на неопределенный срок.