На памятник Бекхэму повесили маску от коронавируса

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Руководство футбольного клуба «Лос-Анджелес Гэлакси» провело необычную акцию в рамках борьбы с распространением коронавируса COVID-19 в стране и в мире. Представители «Гэлакси» решили надеть медицинскую маску на памятник легендарному английскому футболисту Дэвиду Бекхэму.

«Отлично, Дэвид Бекхэм», — гласит надпись к публикации клуба в Instagram.

Сама маска выполнена в особом дизайне с изображением эмблемы «Лос-Анджелеса». Данная акция создана, чтобы призвать людей использовать меры безопасности во время пандемии COVID-19.

Дэвид Бекхэм выступал за «Гэлакси» с 2007 по 2012 год. В составе клуба из Лос-Анджелеса он провел в общей сумме 124 матча, забив 20 мячей и сделав 42 результативные передачи. 2 марта 2019 года руководство «Гэлакси» открыло английскому хавбеку памятник.

Вспышка коронавируса COVID-19 впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным Университета Джона Хопкинса, во всем мире было зафиксировано более 3,3 млн случаев заражения, летальных исходов — 237 943. В США зарегистрировано более 1,1 млн инфицированных, умерли — 64 943 человека.