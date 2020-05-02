Чемпионат Германии могут продолжить 15 мая

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Руководство Немецкого футбольного союза (DFB) рассматривает вариантом с возобновлением розыгрыша Бундеслиги, приостановленного из-за пандемии коронавируса COVID-19, 15 мая. Об этом сообщает Sport24.

По данным Goal, 6 мая федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в ходе совещания с немецкими министрами примет решение о проведении спортивных и иных массовых мероприятий в стране. Отмечается, что руководитель канцелярии Хельге Браун подготовит соответствующий проект резолюции, в котором продолжение сезона Бундеслиги будет стоять в приоритете над другими видами спорта. Связано это с тем, что в лиге имеется большое количество рабочих мест.

Розыгрыш Бундеслиги был приостановлен в начале марта. На момент паузы лидером чемпионата осталась мюнхенская «Бавария», которая в 25 матчах набрала 55 очков. Ближайший преследователь — дортмундская «Боруссия» (51 балл). В последние недели клубы возобновили тренировки в небольших группах. Руководство DFB рассчитывало возобновить сезон 9 мая, однако ранее стало известно, что планы Немецкого футбольного союза могут измениться.