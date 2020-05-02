Хабиб Нурмагомедов обратился к Майку Тайсону

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Российский чемпион легкого дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов обратился к знаменитому американскому боксеру Майку Тайсону. В своем Instagram американец опубликовал видеозапись тренировки со спарринг-партнером. Многие поразились физической форме Тайсона, которому 30 июня исполнится 54 года. С комментариями к публикации выступил и Нурмагомедов.

«Майк, не могу поверить. Это другой уровень», — написал Хабиб.

Профессиональная карьера Майка Тайсона прошла в период с 1985 по 2005 год. Всего он провел 56 поединков, одержав в них 50 побед (44 из которых — нокаутом). Американец был чемпионом мира в тяжелой весовой категории среди профессионалов, а также владел чемпионскими поясами по версиям WBC, WBA, IBF и The Ring.