Игрок «ПСЖ» провел на поле всего одну минуту и стал чемпионом Франции

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Нападающий французского «ПСЖ» Хесе Родригес войдет в список чемпионов Лиги 1, проведя в прошедшем сезоне национального чемпионата Франции лишь одну минуту. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на газету AS.

Согласно правилам Лиги 1, футболист, который провел на поле минимум одну минуту, автоматически становится победителем или призером первенства со своей командой и получает медаль по итогам чемпионата. Примечательно, что Хесе отыграл в нынешнем сезоне за «ПСЖ» именно одну минуту, выйдя на поле в конце матча 4-го тура в гостях у «Метца» (2:0). Позднее форвард в заявку парижан не входил и был отправлен в аренду в португальский «Спортинг».

28 апреля премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил о невозможности проведения массовых и спортивных мероприятий в ближайшие месяцы из-за пандемии коронавируса COVID-19. Позднее во французской федерации футбола (FFF) сообщили о досрочном завершении текущего сезона. 30 апреля он был завершен официально, а «ПСЖ» признали чемпионом страны.