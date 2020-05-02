В посольстве объяснили, почему экс-форвард «Спартака» не может вернуться в Россию

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Российский посол в Болгарии Анатолий Макаров прокомментировал инцидент, возникший с воспитанником московского «Спартака» и бывшим нападающим софийским ЦСКА Денисом Давыдовым, который пожаловался на отсутствие возможности вернуться на родину. По словам посла, никаких обращений от футболиста в ведомство не поступало. Всего же желание вернуться из Болгарии в Россию изъявили около 200 россиян.

«К сожалению, вывозных рейсов из Болгарии пока нет, полет в Москву 2 мая - это частный коммерческий рейс, организованный болгарской компанией Bulgaria Air. Он летит в Москву пустым, так как российский аэропорт ограничил прием пассажиров из-за рубежа до 500, и на данный момент его возможности исчерпаны», — цитирует посла ТАСС.

Ранее Давыдов заявил, что хотел отправиться в Россию рейсом София — Москва — София, который будет организован 2 мая правительством Болгарии. Перед тем, как купить билет на данный самолет, он расторг контракт с ЦСКА, а также сдал квартиру, которую снимал на время своего проживания в Софии.