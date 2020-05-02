Перенесенный из-за COVID-19 следующий бой Поветкина пройдет без зрителей

<img src="//img.gazeta.ru/files3/239/12617239/RTS2OO41-pic905-895x505-40842.jpg">

Известный британский промоутер Эдди Хирн поделился подробностями боя российского боксера Александра Поветкина против британца Диллиана Уайта. Поединок должен был состояться 2 мая в Манчестере, однако его перенесли из-за пандемии коронавируса COVID-19. По словам промоутера, бой, победитель которого претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, пройдет в конце июля или начале августа этого года без зрителей. Словам Хирна приводит ТАСС со ссылкой на Sky Sports.

«Мы планируем провести бой Поветкина против Уайта без зрителей, поскольку это будет одним из первых событий после возобновления спортивных соревнований. Я пока не знаю, как мы это организуем, но мы должны вернуться громко. Я верю, что получится провести бой Поветкина и Уайта, возможно, он пройдет в конце июля или в начале августа», — сказал Хирн.

В своей карьере Александр Поветкин одержал 35 побед (24 из которых — нокаутом) и потерпел два поражения. Единственная ничья в его карьере пришлась на его последний поединок, который он провел в декабре 2019 года против американца Майкла Хантера. На счету 31-летнего Диллиана Уайта 27 побед (18 — нокаутом) и одно поражение.