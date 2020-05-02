Клубный врач ЦСКА госпитализирован в больницу в Коммунарке

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Врач баскетбольного клуба ЦСКА Роман Абжелилов был госпитализирован в больницу в Коммунарке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу красно-синих.

В последний месяцы медицинский центр в Коммунарке стал местом, где находятся пациенты с подозрением на коронавирус COVID-19. О том, был ли выявлен вирус у врача армейского клуба, не уточняется.

«Роман Абжелилов действительно госпитализирован в Коммунарку. Мы все переживаем за него, желаем скорейшего выздоровления и возвращения домой», — заявили в клубе.

Вспышка коронавируса COVID-19 впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным Университета Джона Хопкинса, во всем мире было зафиксировано более 3,3 млн случаев заражения, летальных исходов — 237 943. Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в России сообщает о том, что в стране после 1 мая зарегистрировано 114 431 заболевших, 13 220 человек выздоровели, 1 169 — умерли.