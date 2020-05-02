Воспитанник «Спартака» застрял в Болгарии и не может вернуться в Россию

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Воспитанник московского «Спартака» Денис Давыдов, до последнего времени выступавший за софийский ЦСКА, не может вернуться в Россию. По словам 25-летнего футболиста, руководство болгарского клуба обещало ему организовать рейс из Софии в Москву, однако из-за ограниченного авиасообщения в перелете на родину ему было отказано.

«На данный момент я нахожусь в Болгарии, так как у меня действовал контракт с клубом ЦСКА. В связи со сложившейся обстановкой в мире в клубе начались финансовые трудности: клуб предложил мне расторгнуть договор и вернуться домой. Я согласился, но с условием, что будет рейс до Москвы. На тот момент границы уже были закрыты. И вот уже месяц я нахожусь на территории Болгарии в ожидании вывозного рейса. Об организации вывозных рейсов пока не идет речи!» — написал Давыдов у себя в Instagram.

Также он отметил, что 2 мая правительство Болгарии организует рейс, который следует по маршруту София — Москва — София. По словам форварда, он купил билеты на данный рейс, расторг контракт с софийским ЦСКА, а также сдал квартиру, в которой проживал. 30 апреля МИД России отказал ему в возвращении домой на данном самолете, подчеркнув, что рейс предназначен исключительно для вывоза граждан Болгарии из России.

«Я остался без контракта, жилья, тренировок и дохода», — добавил он.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал максимальные сроки действия ограничений по приостановке авиасообщения в России, которые были введены из-за пандемии коронавируса COVID-19.