Воспитанник «Спартака» застрял в Болгарии и не может вернуться в Россию
Воспитанник московского «Спартака» Денис Давыдов, до последнего времени выступавший за софийский ЦСКА, не может вернуться в Россию. По словам 25-летнего футболиста, руководство болгарского клуба обещало ему организовать рейс из Софии в Москву, однако из-за ограниченного авиасообщения в перелете на родину ему было отказано.
«На данный момент я нахожусь в Болгарии, так как у меня действовал контракт с клубом ЦСКА. В связи со сложившейся обстановкой в мире в клубе начались финансовые трудности: клуб предложил мне расторгнуть договор и вернуться домой. Я согласился, но с условием, что будет рейс до Москвы. На тот момент границы уже были закрыты. И вот уже месяц я нахожусь на территории Болгарии в ожидании вывозного рейса. Об организации вывозных рейсов пока не идет речи!» — написал Давыдов у себя в Instagram.
Также он отметил, что 2 мая правительство Болгарии организует рейс, который следует по маршруту София — Москва — София. По словам форварда, он купил билеты на данный рейс, расторг контракт с софийским ЦСКА, а также сдал квартиру, в которой проживал. 30 апреля МИД России отказал ему в возвращении домой на данном самолете, подчеркнув, что рейс предназначен исключительно для вывоза граждан Болгарии из России.
«Я остался без контракта, жилья, тренировок и дохода», — добавил он.
Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал максимальные сроки действия ограничений по приостановке авиасообщения в России, которые были введены из-за пандемии коронавируса COVID-19.
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Всем привет! Не думал , что мне придется писать об этом тут, но приходится! На данный момент я нахожусь в Болгарии, так как у меня действовал контракт с клубом ЦСКА София. В связи со сложившейся обстановкой в мире, в клубе начались финансовые трудности: клуб предложил мне расторгнуть договор и вернуться домой. Я согласился, но с условием, что будет рейс до Москвы. На тот момент, границы уже были закрыты. И вот уже месяц я нахожусь на территории Болгарии в ожидании вывозного рейса. Об организации вывозных рейсов пока не идёт речи!!!! 02.05.2020 года, правительство Болгарии организовывает рейс, который следует по маршруту София-Москва-София, для вывоза СВОИХ граждан из России. Узнав, что на этом рейсе я смогу вернуться на Родину, я приобрёл билеты, расторг контракт и сдал квартиру, в которой проживал. Но вчера 30.04 МИД РОССИИ ОТКАЗАЛ ПРИНИМАТЬ СВОИХ ГРАЖДАН!!! Болгарский самолёт полетит пустой. И за 2 дня до вылета нам сообщают об этом!!! Как будто только вчера узнали о самолете из Болгарии!����♂️ Я остался без контракта, жилья, тренировок и дохода����♂️ Получается, граждане Болгарии для Болгарии - важны, а граждане России нет?!!! Я понимаю, что ситуация сложная, но я хочу придать этому огласку! На чудо не надеюсь, но надеюсь, что хоть что-то изменится по отношению к своим гражданам! Всем здоровья, в это непростое время!��������