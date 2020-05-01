Президент UFC хочет увидеть реванш Хабиб — Макгрегор

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт в рамках форума Reddit ответил на вопрос, какой матч-реванш ему хотелось бы устроить, передает «Чемпионат».

Американец ответил, что он жаждет провести второй поединок Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.

«Я бы сказал, Хабиб — Конор. Макгерор невероятно хочет этого реванша, да и мне хотелось бы его увидеть», — признался Уайт.

Напомним, что в октябре 2018-го на UFC 229 Хабиб одолел Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде.

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