UFC проведет виртуальный медиа-день перед боем Фергюсон — Гэтжи
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Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) проведет виртуальный медиа-день перед турниром UFC 249, сообщает официальный сайт организации.
Промоушен устроит мероприятие, в рамках которого бойцы будут отвечать на вопросы журналистов в режиме онлайн. Это пройдет 7 мая.
Сам турнир запланирован на 9 число. Изначально UFC 249 должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке, однако был перенесен из-за пандемии коронавируса. В главном бою встретятся американцы Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи.
Ранее сообщалось, что президент UFC не уверен, что Хабиб и Фергюсон подерутся в 2020 году.