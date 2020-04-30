Клишина хочет выступить на Олимпиаде под российским флагом

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Российская легкоатлетка Дарья Клишина высказалась о возвращении в легкую атлетику российского флага, передает «Спорт-Экспресс».

Российские легкоатлеты имеют право выступать только под нейтральным флагом из-за того, что Всероссийская федерация легкой атлетики с 2015 года лишена статуса соответствия кодекса World Athletics.

«Достаточно долго мы этого ждем. Надеюсь, что в ближайшем будущем все-таки это случится, и на Олимпиаде следующим летом мы сможем выступать полноценной сборной под российским флагом», — ответила Клишина на вопрос подписчика в Stories Instagram.

Ранее сообщалось, что WADA завершило расследование в отношении 298 спортсменов из России.