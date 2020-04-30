Сезон МХЛ завершен досрочно
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Сезон Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) завершен досрочно из-за пандемии коронавируса, сообщает Twitter организации.
Напомним, Континентальная хоккейная лига (КХЛ) остановила розыгрыш плей-офф после первого раунда.
Первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в конце декабря 2019 в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, вирусом заразилось более 3,1 млн человек.
Ранее определились два соперника сборной России в хоккейном турнире Олимпиады-2022.