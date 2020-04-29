Экс-спартаковец Давыдов покинет болгарский ЦСКА
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Бывший футболист московского «Спартака» Денис Давыдов покинет болгарский ЦСКА. Об этом сообщает Sportal.bg.
По информации источника, игрок и клуб достигли принципиальной договоренности о расторжении контракта, официально об этом будет объявлено до 3 мая.
Напомним, что 25-летний россиянин в прошлом году заключил с софийской командой четырехлетний контракт.
Помимо Давыдова армейцы расстались также с испанским игроком линии обороны Раулем Альбентосой и нидерландским хавбеком Вурноном Анитой.
Ранее сообщалось, что бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев поднял вопрос о натурализованных игроках в сборной России.