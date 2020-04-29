Бой Фьюри и Уайлдера состоится не раньше ноября
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Очередной бой между чемпионом Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером состоится не раньше ноября 2020 года. Об этом сообщает DAZN.
По информации источника, первоначальная дата проведения поединка (18 июля), которая впоследствии была перенесена на более поздний срок из-за пандемии коронавирусной инфекции (3 октября), рискует также быть сдвинутой.
На этот раз в качестве основной причины называется недостаточное финансирование боя.
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