Бой Фьюри и Уайлдера состоится не раньше ноября

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Очередной бой между чемпионом Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером состоится не раньше ноября 2020 года. Об этом сообщает DAZN.

По информации источника, первоначальная дата проведения поединка (18 июля), которая впоследствии была перенесена на более поздний срок из-за пандемии коронавирусной инфекции (3 октября), рискует также быть сдвинутой.

На этот раз в качестве основной причины называется недостаточное финансирование боя.

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