Третьяк: не припомню подлых людей среди звездных хоккеистов

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Олимпийский чемпион Владислав Третьяк высказался о человеческих качествах, присущих профессиональным хоккеистам. Об этом сообщает «Большой спорт».

По его словам, великим спортсменом нельзя стать, если ты являешься подлым человеком.

«Порой исход матча зависит от мелочей, не видных простому зрителю. Во время матча бывает очень много провокаций. С сильными игроками соперника часто пытаются играть не по правилам, стараются их как-то задеть.

Точно могу сказать — не припомню подлых людей среди звездных хоккеистов», — сказал Третьяк.

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