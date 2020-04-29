Футболисты «ПСЖ» не хотят идти на сокращение зарплаты

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Между руководством «ПСЖ» и футболистами столичного клуба возник конфликт интересов на фоне кризиса, возникшего из-за пандемии коронавируса COVID-19. Как сообщает L'Equipe, боссы парижан обратились к игрокам с предложением о сокращении зарплат для минимизации расходов.

Из-за кризиса клуб может потерять около €240 млн.

Однако, по данным источника, футболисты на данное предложение ответили отказом. Игроки желают получать зарплату в полном объеме или же выслушать другие предложения от руководства. Интересы футболистов представляют бразильцы Тьяго Сильва и Маркиньос.

28 апреля премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил о невозможности проведения массовых и спортивных мероприятий в ближайшие месяцы из-за пандемии коронавируса COVID-19. Позднее во французской федерации футбола (FFF) сообщили о досрочном завершении текущего сезона. Ранее сообщалось, что официально о досрочном завершении сезона во Франции будет объявлено 30 апреля.

«ПСЖ» на момент паузы занимал первое место в турнирной таблицы Лиги 1, набрав 68 очков в 27 матчах. Ближайший преследователь парижан — «Марсель» — отстает на 12 очков, сыграв на один матч больше.