23-летний одноклубник Проворова пройдет заключительный этап лечения рака

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Шведский нападающий «Филадельфии Флайерз» Оскар Линдблум пройдет заключительный этап лечения рака. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Philadelphia Inquirer.

По словам генерального менеджера клуба Бретта Флара, состояние 23-летнего хоккеиста стабильно хорошее.

«Оскар пройдет финальное лечение. Он чувствует себя хорошо, учитывая состояние, в котором находится. Он хороший парень и полон решимости. Его цель - начать играть как можно скорее», — сказал генеральный менеджер «Флайерз».

Линдблуму в декабре 2019 года диагностировали саркому Юинга: у хоккеиста «Филадельфии», за которую выступает российский защитник Иван Проворов, обнаружили злокачественную опухоль костного скелета. В текущем сезоне он принял участие в 30 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, забросив 11 шайб и сделав семь результативных передач.