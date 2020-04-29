23-летний одноклубник Проворова пройдет заключительный этап лечения рака
Шведский нападающий «Филадельфии Флайерз» Оскар Линдблум пройдет заключительный этап лечения рака. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Philadelphia Inquirer.
По словам генерального менеджера клуба Бретта Флара, состояние 23-летнего хоккеиста стабильно хорошее.
«Оскар пройдет финальное лечение. Он чувствует себя хорошо, учитывая состояние, в котором находится. Он хороший парень и полон решимости. Его цель - начать играть как можно скорее», — сказал генеральный менеджер «Флайерз».
Линдблуму в декабре 2019 года диагностировали саркому Юинга: у хоккеиста «Филадельфии», за которую выступает российский защитник Иван Проворов, обнаружили злокачественную опухоль костного скелета. В текущем сезоне он принял участие в 30 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, забросив 11 шайб и сделав семь результативных передач.