В ФИФА разочарованы прекращением дела против Беккенбауэра

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Международная федерация футбола (ФИФА) выступила с заявлением о прекращении дела против Франца Беккенбауэра, обвиняемого в коррупции и мошенничестве, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Судебные разбирательства, которые проводились в Швейцарии, были приостановлены из-за пандемии коронавируса. Максимальный срок наказания по этому делу мог составить 15 лет, которые истекли с момента преступления.

«Для ФИФА это дело не закончено, поскольку мы не можем принять тот факт, что такой платеж производится со счетов организации без надлежащей причины. Комитет по этике продолжит расследование», — отмечено в заявлении.

Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении Беккенбауэра закрыто из-за истечения срока давности.