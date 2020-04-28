В ФИФА разочарованы прекращением дела против Беккенбауэра
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Международная федерация футбола (ФИФА) выступила с заявлением о прекращении дела против Франца Беккенбауэра, обвиняемого в коррупции и мошенничестве, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
Судебные разбирательства, которые проводились в Швейцарии, были приостановлены из-за пандемии коронавируса. Максимальный срок наказания по этому делу мог составить 15 лет, которые истекли с момента преступления.
«Для ФИФА это дело не закончено, поскольку мы не можем принять тот факт, что такой платеж производится со счетов организации без надлежащей причины. Комитет по этике продолжит расследование», — отмечено в заявлении.
Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении Беккенбауэра закрыто из-за истечения срока давности.