Хабиб призвал всех оставаться дома из-за коронавируса
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Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов записал обращение в связи с пандемией коронавируса, передает «Спорт-Экспресс».
Чемпион UFC в легком весе обратился к своим поклонникам в Instagram. Он призвал не выпускать своих близких без нужды из дома и отметил, что к такому серьезному распространению болезни привела недооценка ситуации.
«Болезнь смертельно опасна, и мы это уже чувствуем на себе. Оставшись дома, мы сможем снизить нагрузку на врачей и больницы, и может быть, своевременно проявленная нами осторожность, станет причиной спасения чьих-то жизней», — написал он.
Ранее менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз поделился мнением о вероятном реванше с россиянина с ирландцем Конором Макгрегором.