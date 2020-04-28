Названа крайняя дата продолжения сезона в Серии А

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Названа крайняя дата продолжения футбольного сезона в Серии А. Об этом сообщает ANSA.

По информации источника, в министерстве спорта Италии сочли возможным возобновить чемпионат страны до 14 июня. Если к этому моменту игры не начнутся, то сезон будет досрочно признан завершенным.

Отметим, что руководство лиги опасается того, что может не получить финальную часть средств за телеправа, которая должна поступить на счет 1 мая.

Ранее сообщалось, что каталонская «Барселона» разрешила туринскому «Ювентусу» вести переговоры о переходе полузащитника Артура.