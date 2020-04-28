Игрок «Фиорентины» намерен подать в суд на журналистку из-за мема
Полузащитник итальянской «Фиорентины» Франк Рибери намерен подать в суд на журналистку Карин Ле Маршан из-за мема, опубликованного ей в социальных сетях.
Ле Маршан добавила в Instagram-stories снимок с изображение француза, добавив подпись, которая высмеивала несовершенное владение Рибери французским языком.
«Ради сохранения нации страны давайте оставаться… засахаренными», — гласила та подпись.
По информации RMC Sport, 37-летний хавбек посчитал это публичным оскорблением, которое может нанести ущербу его имиджу и семье, и теперь намерен добиваться справедливости в суде.
«Такие комментарии в сторону Франка недопустимы, поскольку они склонны унижать и побуждают пользователей социальных сетей презирать его», — считает адвокат футболиста.
Ранее сообщалось, что Рибери пожертвовал €50 тыс. итальянским больницам.