Игрок «Фиорентины» намерен подать в суд на журналистку из-за мема

<img src="//img.gazeta.ru/files3/787/8209787/2016-04-27T202738Z_104790458_MT1ACI14363408_RTRMADP_3_SOCCER-CHAMPIONS-ATM-BAY-pic905-895x505-78036.jpg">

Полузащитник итальянской «Фиорентины» Франк Рибери намерен подать в суд на журналистку Карин Ле Маршан из-за мема, опубликованного ей в социальных сетях.

Ле Маршан добавила в Instagram-stories снимок с изображение француза, добавив подпись, которая высмеивала несовершенное владение Рибери французским языком.

«Ради сохранения нации страны давайте оставаться… засахаренными», — гласила та подпись.

По информации RMC Sport, 37-летний хавбек посчитал это публичным оскорблением, которое может нанести ущербу его имиджу и семье, и теперь намерен добиваться справедливости в суде.

«Такие комментарии в сторону Франка недопустимы, поскольку они склонны унижать и побуждают пользователей социальных сетей презирать его», — считает адвокат футболиста.

Ранее сообщалось, что Рибери пожертвовал €50 тыс. итальянским больницам.