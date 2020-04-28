Стала известна возможная дата возобновления АПЛ
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Приостановленный из эпидемии коронавируса сезон в Английской премьер-лиге (АПЛ) могут возобновить 8 июня. Об этом заявил министр Великобритании по вопросам цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Оливер Дауден.
По словам политика, планируется, что при лучшем сценарии завершить чемпионат-2019/20 удастся к концу июня. 18 мая команды должны вернуться к полноценному тренировочному процессу.
«Я лично провел переговоры с Премьер-лигой с целью скорейшего начала возобновления сезона АПЛ, чтобы поддержать все футбольное сообщество. Но, конечно, любые такие шаги должны соответствовать рекомендациям общественного здравоохранения», — приводит слова Даудена Goal.
Ранее сообщалось, что в АПЛ могут разрешить командам делать по пять замен за матч.