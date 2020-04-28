Сафин — о конфликте Уткина и Соловьева: закончится мордобоем?

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Бывший российский теннисист Марат Сафин высказал мнение относительно конфликта и блогера Василия Уткина и ведущего Владимира Соловьева, возникшего из-за критики спортивного комментатора действий российских властей во время пандемии.

По словам экс-первой ракетки мира, происходящее между ними — «это смешно».

«Не знаю, кого как карантин доведет. Люди языком болтают, а закончится мордобоем? Два человека в разговорном жанре работают, а не могут выяснить отношения. Надеюсь, все успокоятся и выживут. Карантин всех поддавливает», — заявил Сафин во время прямого эфира в Instagram генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки.

Ранее Уткин объяснил отказ от драки с Соловьевым.