«Барселона» и «Реал» рискуют потерять по €300-400 млн из-за пандемии

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Финансовые потери двух топ-клубов Испании — «Барселоны» и мадридского «Реала» — из-за эпидемии коронавируса могут составить от €300 до €400 млн, сообщает Cadena SER.

По сведениям источника, убытки достигнут ориентировочно этих цифр в том случае, если в ближайшее время сезон Примеры не будет возобновлен, а матчи будут играть при пустых трибунах как минимум до декабря. Только потери от продажи билетов, как считает лига, составят по €50 млн.

Если же сезон-2019/20 придется завершить досрочно, а весь следующий провести без живой публики, то весь испанский футбол лишится порядка €1,6 млрд без учета возможных потерь доходов по спонсорским контрактам. Суммарно сумма может достигнуть €1,9 млрд. При худшем развитии событий некоторые клубы прекратят существование.

Ранее сообщалось, что минздрав Испании не верит в возобновление Примеры раньше лета.