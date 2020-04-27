СМИ: Войнов хочет получать в «Спартаке» 100 млн рублей

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Стали известны подробности переговоров между защитником «Авангарда» Вячеславом Войновым и московским «Спартаком».

По информации «СЭ», хоккеист рассчитывает на контракт с красно-белыми, по которому будет получать 100 млн рублей за год. Известно, что в подписании 30-летнего россиянина также был заинтересован «Автомобилист», однако уральский клуб, вероятнее всего, не сможет его приобрести из-за потолка зарплат.

В завершенном сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Войнов набрал 41 (11+30) очко в 59 матчах регулярного чемпионата. Помимо прочего, в в его активе 1 (0+1) очко в шести играх Кубка Гагарина.

Ранее сообщалось, что на Войнова претендуют три клуба КХЛ.