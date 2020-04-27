Валуев посоветовал вратарю «Крыльев Советов» отправиться в «Лумумбу»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/219/12196219/upload-RIAN_5787475.HR-pic905-895x505-56146.jpg">

Депутат Госдумы Николай Валуев ответил игроку самарских «Крыльев Советов» Евгению Фролову, который раскритиковал российские власти, передает «Чемпионат.com».

«Не могу понять, что произошло у этого человека и в каком месте он раб. Какие-то общие слова без аргументации. Эта власть платит ему деньги. Ему надо ехать в Лумумбу и жить свободной жизнью, ездить с безумной скоростью, не платить алиментов.

Что касается его слов про чипизацию, то человек сегодня сам добровольно себя чипировал. У него вряд ли смартфон за полторы тысячи рублей, которыми часто пользуются пенсионеры, но даже с такими телефонами можно узнать место расположения владельца телефона», — сказал Валуев.

Ранее сообщалось о том, что Валуев считает, что зарплаты футболистов уменьшатся из-за коронавируса.