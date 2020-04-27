Виллаш-Боаш: в Англии все не так
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Наставник французского «Марселя» Андре Виллаш-Боаш рассказал о том, что не планирует возвращаться в чемпионат Англии, передает Goal.com.
Напомним, специалист возглавлял «Челси» и «Тоттенхэм».
«В Англии большие деньги, лучшие футболисты, прекрасные команды. Мне нравятся турниры, где играют клубы с разной философией. А Англии все не так», — сказал португалец.
Сезон Английской премьер-лиги (АПЛ) приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось о том, что лондонский «Арсенал» возобновил тренировки.