Слуцкий усомнился в способности Загитовой вернуться на прежний уровень

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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий усомнился в способности действующей олимпиской чемпионки в женском одиночном фигурном катании Алины Загитовой вернуться на прежний уровень. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, навязать конкуренцию более молодым спортсменкам 17-летняя чемпионка мира не сможет.

«Загитова может и вернется, но навязать борьбу Косторной, Трусовой и Щербаковой будет практически невозможно. Скоро еще и Валиева со своим четверным подтянется. Без изменений технических правил соревноваться станет невозможно.

Не думаю, что Алина в таком возрасте сможет выучить такие сложные прыжки», — сказал Слуцкий.

Ранее сообщалось, что московский «Локомотив» договорился с сербским тренером Марко Николичем о контракте.