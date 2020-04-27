Защитник «Вашингтона» Орлов оценил перспективы Капризова и Сорокина в НХЛ

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Защитник «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Дмитрий Орлов оценил перспективы Кирилла Капризова и Ильи Сорокина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает «СЭ».

По его мнению, главным фактором успеха для молодых игроков станет отношение тренера.

«Капризов — мастеровитый парень, за год может спокойно влиться в команду и стать ее полноценной частью. Плюс его игра улучшается с каждым годом.

С вратарями немного другая ситуация, у них большая конкуренция, но Сорокин тоже обладает потенциалом, чтобы заиграть», — сказал Орлов.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий петербургского СКА Патрик Торесен поделился мнением об игре форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.