Разговоры о снятии с Олимп-ФНЛ в «Авангарде» назвали преждевременными

<img src="//img.gazeta.ru/files3/515/13046515/2626242-54347537-1600-900-pic905-895x505-42875.jpg">

Генеральный директор курского «Авангарда» Дмитрий Извеков назвал преждевременными разговоры о снятии клуба с первенства Олимп — Футбольной национальной лиги (Олимп-ФНЛ). Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его мнению, в данный момент совместно с игроками принято решение о сокращении заработной платы на 20% с целью экономии средств в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Также Извеков заявил, что информацию от футбольных властей о продлении или непродлении сезона стоит ожидать в начале мая.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник немецкого «Гамбурга» и московского ЦСКА Ивица Олич рассказал, кому стоило отдать «Золотой мяч» в 2019 году.