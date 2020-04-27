Разговоры о снятии с Олимп-ФНЛ в «Авангарде» назвали преждевременными
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Генеральный директор курского «Авангарда» Дмитрий Извеков назвал преждевременными разговоры о снятии клуба с первенства Олимп — Футбольной национальной лиги (Олимп-ФНЛ). Об этом сообщает «Матч ТВ».
По его мнению, в данный момент совместно с игроками принято решение о сокращении заработной платы на 20% с целью экономии средств в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
Также Извеков заявил, что информацию от футбольных властей о продлении или непродлении сезона стоит ожидать в начале мая.
Ранее сообщалось, что бывший полузащитник немецкого «Гамбурга» и московского ЦСКА Ивица Олич рассказал, кому стоило отдать «Золотой мяч» в 2019 году.