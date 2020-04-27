Тактаров рассказал о состоянии Абдулманапа Нурмагомедова
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Первый российский чемпион UFC Олег Тактаров поделился информацией о здоровье Абдулманапа Нурмагомедова, тренера и отца Хабиба Нурмагомедова.
25 апреля стало известно, что 57-летний специалист был госпитализирован с подозрением на пневмонию и сдал тест на коронавирус. По словам Тактарова, Нурмагомедов-старший находится в стабильном состоянии.
«Я уже позвонил, кстати, ребятам. Мне сказали, что у Абдулманапа состояние стабильное. Так что, все в порядке у него будет», — сказал он в прямом эфире в Instagram.