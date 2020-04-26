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Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном фигурном катании Алексей Ягудин высказался о влиянии карантина на повседневную рутину. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, в сложившейся на изоляции ситуации трудно воздержаться от походов к холодильнику.

«Карантин — новое явление в жизни, никто и представить не мог, что оно войдет в нее. Сейчас у меня появились новые домашние дела, например уборка.

К плите пока меня не подпускают, так как после меня приходится много убираться», — сказал Ягудин.

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