Ягудин высказался о влиянии карантина на повседневную рутину
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Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном фигурном катании Алексей Ягудин высказался о влиянии карантина на повседневную рутину. Об этом сообщает «Чемпионат».
По его словам, в сложившейся на изоляции ситуации трудно воздержаться от походов к холодильнику.
«Карантин — новое явление в жизни, никто и представить не мог, что оно войдет в нее. Сейчас у меня появились новые домашние дела, например уборка.
К плите пока меня не подпускают, так как после меня приходится много убираться», — сказал Ягудин.
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