Экс-тренер гандбольной сборной Трефилов рассказал о жизни на карантине
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Бывший главный тренер женской гандбольной сборной Евгений Трефилов рассказал о жизни на карантине, введенном из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, находится в режиме самоизоляции длительное время очень трудно.
«Если я еще месяц вот так просижу, то меня уже надо будет на тележке выкатывать. Поэтому стараюсь ничего не есть.
Это хорошо, что у меня еще дома дивана нет. А то бы вся моя жизнь проходила по маршруту между туалетом, диваном и холодильником», — сказал Трефилов.
Ранее сообщалось, что чемпионат Мексики по футболу завершен досрочно из-за пандемии коронавирусной инфекции.