Экс-игрок ЦСКА Олич рассказал об отношении русских к алкоголю

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Бывший полузащитник немецкого «Гамбурга» и московского ЦСКА Ивица Олич рассказал об отношении русских к алкоголю. Об этом сообщает Sportbox.

По его словам, во время его карьеры в России игроки часто перебарщивали со спиртными напитками.

«Если в Германии тренер скажет, что игрокам можно выпить два бокала пива, то они столько и выпьют. А в России футболисты могут и десять за раз употребить.

В этом смысле хорваты больше похожи как раз на русских», — сказал Олич.

Ранее сообщалось, что президент «Лиона» Жан-Мишель Олас намерен продлить контракт с нидерландским форвардом Мемфисом Депаем.