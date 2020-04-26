Слуцкий рассказал об игроке «Рубина», получившем травму в самоизоляции

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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал об игроке своей команды, получившем травму задней поверхности бедра в самоизоляции. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, коллектив счет забавным эту нестандартную ситуацию.

«Тренер по физподготовке присылает мне отчет. Один из наших игроков умудрился перегрузить заднюю поверхность бедра, мы посмеялись над этим.

Помимо Тарасова, у нас есть еще ребята, восстанавливающиеся после травм», — сказал Слуцкий.

Ранее сообщалось, что футбольный сезон во Франции могут возобновить в июне двумя кубковыми финалами.