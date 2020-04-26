Гаджиев поделился мнением о подготовке Хабиба к ближайшему бою

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Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев поделился мнением о подготовке российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова к следующему поединку, передает ТАСС.

Нурмагомедов должен провести следующий бой осенью 2020 года. Объявлено, что россиянин встретиться с победителем боя между американцами Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи, которые сразятся на турнире UFC 249.

«Что касается Хабиба, то в конце мая закончится Рамадан, и уже в конце июня он сможет приступить к полноценным тренировкам, у него будет три месяца, этого должно хватить», — заявил Гаджиев.

Примечательно, что изначально вместо Гэтжи должен был драться именно Нурмагомедов, однако он отказался из-за распространения коронавирусной инфекции.

Ранее президент Bellator Скотт Кокер прокомментировал решение Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) провести турнир под номером 249 9 мая, несмотря на пандемию коронавируса.