Глава Bellator — о UFC 249: может произойти что-то плохое
Президент Bellator Скотт Кокер прокомментировал решение Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) провести турнир под номером 249 9 мая, несмотря на пандемию коронавируса, передает MMAJunkie.
Изначально турнир должен был состояться 18 апреля в Нью-Йорке, однако из-за пандемии был перенесен и пройдет 9 мая в Джексонвилле (штат Флорида, США). При этом зрители на мероприятие допущены не будут.
«Единственное, что я хотел бы сказать: давайте все проявим благоразумие, потому что в конце концов, если вы поймете, что нет ответов за важные вопросы, может произойти что-то плохое», — заявил Кокер.
Главным поединком вечера станет бой между американцами Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи.
Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов уверен в победе Гэтжи над Фергюсоном.