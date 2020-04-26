Глава Bellator — о UFC 249: может произойти что-то плохое

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Президент Bellator Скотт Кокер прокомментировал решение Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) провести турнир под номером 249 9 мая, несмотря на пандемию коронавируса, передает MMAJunkie.

Изначально турнир должен был состояться 18 апреля в Нью-Йорке, однако из-за пандемии был перенесен и пройдет 9 мая в Джексонвилле (штат Флорида, США). При этом зрители на мероприятие допущены не будут.

«Единственное, что я хотел бы сказать: давайте все проявим благоразумие, потому что в конце концов, если вы поймете, что нет ответов за важные вопросы, может произойти что-то плохое», — заявил Кокер.

Главным поединком вечера станет бой между американцами Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов уверен в победе Гэтжи над Фергюсоном.